Imbrattano la pietra dei Georgofili, 18enni multate ripuliscono la scritta

Hanno scritto sulla pietra dietro l’Albero della Pace in via dei Georgofili a Firenze, ma sono state prontamente individuate e oltre alla multa, hanno provveduto a cancellare la scritta. È successo ieri sera intorno alle 23. Le due 18enni fiorentine, autrici della scritta sulla pietra dell’olivo in bronzo per ricordare la strage dei Georgofili del 1993, sono state individuate dalla polizia municipale.

Gli agenti del Corpo di Guardia grazie alle telecamere sono riusciti a rintracciare le due giovani, fermate da una pattuglia in servizio in zona. Le 18enni sono state multate con una sanzione da 160 euro. Inoltre loro stesse hanno materialmente ripulito la scritta, una frase di una canzone. L’operazione è durata circa un’ora e mezzo.

"Gesti inaccettabili" ha commentato la vicesindaca di Firenze Alessia Bettini, "c'è bisogno davvero di più rispetto e consapevolezza da parte di tutti".