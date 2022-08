In tre su un motorino rubato, denunciati tre 17enni

A bordo di uno scooter rubato sono stati arrestati dopo un inseguimento iniziato in viale De Amicis, in zona Campo di Marte, e finito in via Novelli. I protagonisti, tre 17enni fiorentini, sono stati denunciati per ricettazione e resistenza. L'inseguimento è avvenuto intorno alle ore 4, quando una pattuglia ha visto i tre transitare accanto mentre andavano a 'bucare' un semaforo rosso. Tutti erano su uno scooter rubato a luglio, la proprietaria aveva fatto denuncia il 30 del mese scorso.

Il conducente fra loro inoltre è stato censurato anche per aver trasgredito più volte alle norme del codice della strada. Tutti sono stati riaffidati alle famiglie a cui è stata spiegata la condotta dei figli.