I vigili del fuoco di Massa sono intervenuti a Mulazzo in via del Fossone alle ore 15:30 per un incendio di masserizie accumulate nei pressi di una abitazione. Nell’incendio sono state coinvolte anche alcuni automezzi. L’abitazione è rimasta danneggiata dall’incendio. Non ci sono persone rimaste coinvolte. Sul posto 2 automezzi e 7 unità. In corso le operazioni di smassamento e di bonifica dell’area.