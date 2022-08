Nella tarda serata di ieri i vigili del fuoco del comando di Pontassieve sono intervenuti nel comune di Rufina in via Luciano Celli, per un incendio boschivo. Inviata anche l’autobotte dalla sede centrale. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento di Direttore Operazione del personale AIB della Regione Toscana. L’incendio è stato domato prima di iniziare le operazioni di bonifica.