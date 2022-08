Incidente in bici a Cecina, ferita una donna

Stava andando in bici quando è rimasta coinvolta in un incidente. Un pedale si è rotto e la donna ha riportato una grave ferita a una gamba. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 2 agosto, a Cecina in piazza della Libertà.

Verso le 11.30 la donna è rimasta ferita. Sul posto i vigili del fuoco cecinesi che hanno effettuato il delicato taglio del pedale per consentire il trasporto della ferita al pronto soccorso. I sanitari inviati dal 118 l'hanno portata in ospedale per terminare in sicurezza l'estrazione del pedale dall'arto.