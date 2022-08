Lavori alla stazione di Empoli, motorino rimosso. Il proprietario: "Nessun cartello"

Il suo scooter è stato rimosso per la necessità di eseguire la nuova tracciatura della segnaletica orizzontale alla stazione di Empoli, ma non ci sarebbero state informazioni adeguate sui lavori. È la segnalazione di un lettore di gonews.it. Questo il suo racconto:

"Sono un pendolare che ogni giorno parcheggia il suo scooter alla stazione di Empoli, e che ieri sera, al ritorno dal lavoro, non lo ha ritrovato poiché era stato rimosso forzatamente, insieme a molti altri, per la necessità di eseguire la nuova tracciatura della segnaletica orizzontale (le strisce, insomma). Ora, qualche settimana fa era comparso un cartello che avvertiva dei lavori di riasfaltatura, dando modo agli interessati di parcheggiare altrove. Poi i lavori sono stati eseguiti, il cartello è scomparso e nessun’altra informazione era stata fornita. Sono certissimo che ieri mattina non ci fosse nessun cartello. Ho recuperato lo scooter in una carrozzeria dall’altra parte della città, 156 euro di spese per il carro attrezzi da pagare e una presumibile multa alla quale fare ricorso con ulteriore spesa di soldi ed energie. Sarei curioso di conoscere quanti altri malcapitati hanno vissuto la stessa esperienza".