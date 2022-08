Si tira giù i pantaloni in spiaggia e minaccia i bagnanti

Un 39enne originario del Marocco è stato arrestato a Marina di Pisa per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Si è reso responsabile anche di minaccia e atti osceni.

Alle 14 di lunedì 1 agosto l'uomo era in una spiaggia libera. La polizia è intervenuta per la segnalazione di un cittadino molesto, ovvero il 39enne. Questi, ubriaco, si era abbassato i pantaloni di fronte alla gente - tra cui minorenni - e aveva iniziato a urlare frasi come "Vi ammazzo tutti" o "Vi taglio la gola"

Gli agenti lo hanno riconosciuto e hanno provato a fermarlo. Il 39enne ha minacciato la polizia e ha provato a prendere a calci e pugni un operatore. Infine è stato bloccato e ammanettato.