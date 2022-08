Mobilia abbandonata nelle campagne del Fiorentino, erano di un albergo

I carabinieri forestali di Ceppeto hanno scoperto nel comune di Campi Bisenzio, lungo Via del Paradiso all'angolo con Via Chiella, l’abbandono incontrollato al suolo di rifiuti ingombranti, in particolare di mobilia. I militari hanno ispezionato il cumulo di rifiuti al fine di rilevare la presenza di documenti, etichette o altro che consentisse di identificare i responsabili dell’abbandono. È stata così rinvenuta un’etichetta presente su un pancale in legno che riconduceva ad un albergo di Firenze.

Nella struttura ricettiva si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione: sul posto erano presenti maestranze intente ad eseguire lavori, nonché una persona qualificatasi come titolare della ditta che aveva preso in sub-appalto i lavori di ristrutturazione, in particolare degli arredi. Allo stesso sono state mostrate foto degli arredi abbandonati che l'uomo ha riconosciuto, dichairando di essersi rivolto ad una persona individuata su Internet come “svuotacantine” specializzato in traslochi per smaltirli.

Quest'ultimo ha confermato di essere stato contattato per il ritiro di alcuni rifiuti che erano stati prodotti presso un hotel di Firenze, di essersi accordato sul prezzo ed il giorno del ritiro, e che successivamente, non potendosi recare presso la discarica dove normalmente conferiva, non sapendo come gestire i rifiuti, li aveva abbandonati al suolo. Il produttore dei rifiuti non si era preoccupato di verificare se il soggetto a cui affidava i rifiuti fosse autorizzato alla gestione degli stessi né di sapere quale sarebbe stata la loro destinazione finale

Sono stati dunque denunciati all’AG per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi del Testo Unico Ambientale, il titolare della ditta, in quanto produttore/detentore dei rifiuti, e il trasportatore/smaltitore. I Carabinieri forestali hanno ritenuto applicabile la procedura contemplata dal Testo Unico Ambientale che consente l’estinzione del reato, dietro ottemperanza entro un tempo determinato di prescrizioni, nella fattispecie lo smaltimento dei rifiuti depositati sul terreno, e il pagamento di una sanzione pecuniaria per ciascun trasgressore.