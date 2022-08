Muore improvvisamente a 53 anni Massimiliano Morelli

Pontedera in lutto. È morto improvvisamente a 53 anni Massimiliano Morelli, informatore scientifico, conosciutissimo in città. Per anni aveva lavorato tra Viareggio e la provincia di Pisa. L'uomo era a Pavia per operarsi ad un'ernia, ma dall'ospedale è poi giunta la notizia della morte, probabilmente per un attacco cardiaco. Da quanto appreso l'operazione alla colonna vertebrale era andata a buon fine e l'uomo stava attendendo di essere trasferito per la fisioterapia. È stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso.

I funerali dovrebbero tenersi a Pontedera, nella cappellina della Misericordia. Lascia la sorella Francesca, il fratello Emanuele e i nipoti.