Oltre 8mila euro alla biblioteca comunale di Pisa per l'acquisto di libri

Il Comune di Pisa anche per l’annualità 2022 ha ottenuto il contributo dal Ministero della Cultura dallo specifico fondo destinato alle biblioteche aperte al pubblico e finalizzato al sostegno della filiera dell’editoria libraria. Si tratta di ottomilasettecento euro (8.732,17 euro) che la biblioteca comunale "SMSBiblio" può utilizzare per l’acquisto di libri.

In un decreto della Direzione biblioteche e diritto d’autore, infatti, è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari del "contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria" e alla biblioteca SMS è stato assegnato il contributo massimo possibile in rapporto al patrimonio librario posseduto (SMS Biblio possiede quasi 60mila volumi). All’avviso avevano partecipato più di cinquemila biblioteche italiane. Le risorse ottenute dovranno essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di libri da effettuarsi per almeno il 70% presso le librerie del territorio.

Orari di apertura mese di agosto. Nel mese di agosto si potrà accedere alla struttura tutti i giorni con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00. La biblioteca sarà chiusa al pubblico da martedì 16 a venerdì 19 agosto. Da lunedì 29 agosto la Biblioteca comunale riprenderà il normale orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle 10.30 alle 19.00.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa