Il Meyer diventa Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico

L’azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze fa il salto di qualità e diventa a tutti gli effetti Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (Irccs) per la disciplina pediatria.

Il riconoscimento nazionale arriva con apposito decreto firmato oggi, 2 agosto, dal sottosegretario di Stato al Ministero della Salute. Tale riconoscimento è l’ultimo atto di una complessa procedura nazionale avviata un anno fa dopo un’articolata istruttoria da parte del Meyer e culminata nella istanza di riconoscimento, avanzata dalla Regione Toscana. A seguito della valutazione positiva da parte di una commissione di valutazione indipendente, inviata al Meyer dal Ministero della Salute lo scorso dicembre e del parere positivo della Conferenza Stato-Regioni, ecco arrivato il decreto di riconoscimento.

Il mondo della ricerca e dell’assistenza sanitaria italiana si arricchisce di una nuova eccellenza, sottolinea con orgoglio il presidente della Regione Toscana insieme all’assessore regionale al diritto alla salute: un traguardo importante che onora l’intero sistema sanitario regionale a partire da tutti i professionisti del Meyer, cui va un sentito ringraziamento per questo significativo e prestigioso risultato. Il riconoscimento dell’eccellenza del Meyer testimonia la vitalità di altissimo livello della ricerca scientifica italiana applicata all’attività clinica.

Per il direttore generale dell'ospedale pediatrico fiorentino, Alberto Zanobini, è un risultato di portata storica nella lunga storia del Meyer, un riconoscimento che apre delle prospettive inedite nel campo della ricerca pediatrica e che rappresenta un’opportunità unica per tutti i ricercatori dell'azienda ospedaliero-universitaria, e non solo.