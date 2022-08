Ponte alle Nove, lavori per 130mila euro

Un importante intervento di manutenzione straordinaria alle strutture portanti del Ponte alle Nove. E’ quanto deliberato dalla Giunta comunale in relazione all’infrastruttura che attraversa il fiume Elsa con un’unica campata e attualmente manifesta evidenti segni di degrado superficiale nelle strutture e nella finitura del manto bituminoso.

L'amministrazione comunale aveva conferito un incarico di progettazione per la messa in sicurezza del ponte a fine 2019 ed oggi, grazie anche ad un contributo sul PNRR di 80 mila euro, il Comune è pronto ad intervenire. Nei mesi scorsi infatti il Comune di Colle di Val d’Elsa aveva comunicato l'assegnazione delle risorse da parte del Ministero dell'interno proprio per l'anno 2022. L'intervento rientra nella progettazione PNRR Missione 2, componente 4, investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”. Il progetto ha un costo complessivo di 130 mila euro e i lavori avranno una durata complessiva di 90 giorni naturali consecutivi dalla data di avvio del cantiere, salvo imprevisti.

“Esprimo soddisfazione per l'approvazione del progetto – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Stefano Nardi – Un intervento che ha un duplice valore: da un lato rimarca l’impegno che l’amministrazione sta portando avanti nel monitoraggio sulle infrastrutture. Dall’altra, risponde ad una forte richiesta dei residenti di Gracciano che da tempo richiedono di intervenire su questo ponte. Ci tengo a sottolineare che il ponte non presenta elementi di rischio da un punto di vista statico ma si è ritenuto necessario comunque intervenire per risolvere alcune situazioni di degrado superficiale e per eliminare il fondo stradale dissestato”.

L’intervento prevede la rimozione del manto bituminoso, la realizzazione di un’impermeabilizzazione, risolvendo così i problemi di infiltrazioni di acqua, la pulizia di tutta la struttura portante del ponte (travi, cordoli, intradosso della soletta) e la protezione di tutte le strutture in calcestruzzo a vista. Infine la pulizia dei parapetti metallici e la verniciatura.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa