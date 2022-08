Raggira un'anziana di 87 anni e le ruba diversi gioielli: fermato sull'A1

Avrebbe raggirato una vedova di 87 anni di Santa Margherita Ligure, ma è stato fermato lungo il tratto dell'Autosole presso Arezzo. Da quanto appreso l'uomo, presentandosi come avvocato pronto a difendere i figli della donna finiti nei guai, è riuscito a rubare un ingente numero di gioielli. La donna, insieme al figlio, ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine che, messe in allarme, hanno intercettato la Fiat 500L che era stata indicata come sospetta. A bordo l'uomo, 24 anni con numerosi precedenti, aveva un 'tesoretto': all'interno del cruscotto dell'auto, occultato tra i cavi elettrici, c'era un involucro contenente 36 monili in oro, un orologio Rolex e 5.700 euro in contanti, tra questi anche le fedi dell'anziana signora. Il 24enne è stato denunciato.