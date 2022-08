Sterpaglie a fuoco a Pontedera, minacciate alcune case. I vigili del fuoco mettono in sicurezza l'area

I vigili del fuoco del comando di Cascina, Castelfranco e Pontedera sono intervenuti ieri in Via delle Prunacce, nel comune di Pontedera, per un incendio sterpaglie che, anche per via del vento sfavorevole, minacciava alcune abitazioni. In supporto anche personale AIB della Regione Toscana. Dopo circa un'ora di lavoro, la situazione è tornata sotto controllo. Al momento le operazioni sono ancora in corso per attività di bonifica finalizzate ad impedire la ripresa.