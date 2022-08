Strage di Bologna, PD: "Per non dimenticare"

2 agosto 1980: ricordo come fosse oggi , ancora i social non c’erano , ero in auto , appresi la terribile notizia da un giornale radio straordinario ,alle ore 10.25 una bomba di matrice FASCISTA esplode alla stazione di Bologna causando 85 morti e 200 feriti...e ancora manca la verità completa



2 agosto - Bologna

Sono passati 42 anni e siamo solo all'inizio.

Facendo ognuno la propria parte, anche se tutto sembrerà difficile, nulla sarà impossibile.

(Paolo Bolognesi - Presidente dell'associazione dei familiari)



Paolo Londi, presidente assemblea territoriale PD Empolese Valdelsa