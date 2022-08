Strappa di mano con forza lo smartphone da una turista 24enne: arrestato 31enne

Nel pomeriggio dell'1 agosto 2022, all’esito di serrate indagini, i carabinieri di Firenze, in collaborazione con personale del Nucleo Radiomobile, hanno eseguito il fermo di un 31enne pregiudicato nigeriano, gravemente indiziato di furto con strappo ai danni di una 24enne turista canadese.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, alle 16 circa dell’1 agosto 2022, in Piazzale Montelungo, l’indagato avrebbe raggiunto la vittima alle spalle in sella ad una bicicletta, mentre questa camminava guardando delle indicazioni stradali sul proprio smartphone. In quel momento, approfittando della sua temporanea distrazione, l’indagato, accostatosi alla vittima, le avrebbe strappato con forza dalle mani un I-Phone.

Vano il tentativo della donna, rimasta fortunatamente illesa, di rincorrerlo a piedi per recuperare il proprio telefono: l’indagato si sarebbe poi dileguato in direzione di Porta al Prato, facendo perdere le proprie tracce. Nel corso delle immediate ricerche successivamente condotte, i Carabinieri lo hanno rintracciato nel Parco delle Cascine, a torso nudo, mentre tentava di disfarsi degli indumenti indossati durante il delitto per rendersi non riconoscibile.

Il fermato, già noto alle Forze di Polizia ed irregolare sul territorio nazionale, è stato tradotto la Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano in attesa dell'udienza di convalida