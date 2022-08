Torna a Poggibonsi Calici di Stelle, vino protagonista la notte di San Lorenzo

Dopo due anni di assenza ritorna Calici di Stelle a Poggibonsi, evento che, come consueto, si svolge il 10 agosto. Una manifestazione che avrà luogo, diversamente dalle precedenti edizioni, in piazza Berlinguer che nella notte di San Lorenzo ospiterà decine di aziende, locali e non, che porteranno i loro prodotti in degustazione.

I ringraziamenti del sindaco vanno prima di tutto alla Fisar Siena Valdelsa che organizza la manifestazione sul territorio e che con professionalità, cura e passione si sta adoperando da mesi per l’evento, insieme agli uffici e ai tanti soggetti coinvolti.

Calici di Stelle è promossa dall'Associazione Nazionale Città del Vino in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino e con il patrocinio dell'Agenzia Nazionale del Turismo, ed è organizzato dalla Fisar Siena Valdelsa in collaborazione con l'Amministrazione. Come spiegano gli organizzatori sono state ricontattate le tante aziende che avevano preso parte a Calici di Stelle fino al 2019 per riprendere e proseguire la collaborazione avviata.

Il 10 agosto quindi saranno presenti in piazza Berlinguer le aziende poggibonsesi insieme a quelle del territorio circostante e insieme ad importanti presenze da molte regioni italiane. Complessivamente saranno presenti circa 50 aziende con oltre 200 etichette in degustazione, a disposizione dei cittadini poggibonsesi, valdelsani, dei turisti, degli appassionati. Quest'anno sarà allestito un banco dedicato ad una selezione di tre Champagne prodotti con le diverse uve del disciplinare, pinot nero, pinot meunier e chardonnay, per comprendere meglio le caratteristiche di questo famosissimo vino. Ci sarà musica dal vivo, negozi e ristoranti aperti per un maggior coinvolgimento del centro e non mancheranno altre novità in fase di definizione. Come sempre saranno operativi per la serata decine di sommelier della Fisar Siena Valdelsa per una manifestazione come sempre di qualità e che, edizione dopo edizione, ha visto crescere la partecipazione ed è diventata il cuore pulsante dell’estate poggibonsese.

Fonte: Comune di Poggibonsi