Venduta l'area Bekaert, Fiom: “Ora rioccupare i lavoratori”

"Abbiamo ricevuto ieri la convocazione per oggi pomeriggio per discutere dell’area ex Bekaert. Stamani notizie di stampa riportano della vendita dell’area ad un soggetto non meglio specificato. Oggi alle 18,00 presso la Presidenza della Regione Toscana, in Piazza Duomo, si terrà l’incontro dove ci sarà presentata l’operazione.

Da un punto di vista ambientale, la vendita dell’area permette di disinnescare una bomba ecologica e garantire la salubrità di tutto il Valdarno, fiorentino e aretino.

Come Organizzazione Sindacale richiamiamo però la Regione Toscana al proprio ruolo e al rispetto del protocollo per l’Occupazione nel Valdarno, firmato da CGIL-CISL-UIL e Organizzazioni Datoriali del 23 Maggio 2022. E’ necessario che chiunque subentri nello stabilimento garantisca la rioccupazione dell’intero bacino iniziale di 318 lavoratori, partendo dal richiamare i lavoratori ex Bekaert. Come FIOM siamo coerenti con quanto abbiamo sempre detto durante tutta la vertenza, a partire dal 22 Giugno 2018”.

Lo dichiarano in una nota Massimiliano Rossi e Andrea Vignozzi, FIOM CGIL Firenze.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa