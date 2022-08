San Miniato verso la Ztl: cambia la viabilità in centro

San Miniato si avvicina alla Ztl. Da oggi, martedì 2 agosto, sono in vigore importanti modifiche alla viabilità.

In questi giorni è stata realizzata la segnaletica orizzontale e installata quella verticale per l'inversione del senso di marcia in via San Carlo (da via Borgonuovo verso via Guicciardini), in Costa Santi Cosimo e Damiano (da via Guicciardini verso via Battisti), l'istituzione del senso unico in via Don Minzoni (da Piazza San Francesco verso Corso Garibaldi). Via della Cisterna diventa senza sfondo: sarà percorribile da via IV Novembre fino alla transennatura parapedonale, e da via Borgonuovo per svoltare in via San Carlo.

Il prossimo passo per arrivare alla Ztl riguarda la raccolta delle targhe dei mezzi autorizzati all'ingresso nel perimetro a traffico limitato. Stando a quanto informa il Comune, a breve sarà attivo "un portale dove potrà essere inserita la targa, a cui si potrà accedere con Spid oppure con la compilazione di un modulo cartaceo da consegnare al Comando di Polizia Municipale". Nei prossimi giorni saranno comunicate le informazioni e le modalità di richiesta delle autorizzazioni.