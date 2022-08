Accoltellato in un parcheggio a Firenze, è grave

Un uomo è in gravi condizioni dopo esser stato accoltellato al torace a Firenze. Si tratta di una persona di origini marocchine, che sarebbe stata colpita da un connazionale con un oggetto appuntito nella notte tra il 2 e il 3 agosto. Il fatto è avvenuto davanti all'ex Caserma Gonzaga Lupi di Toscana in via di Scandicci.

Le condizioni del ferito sono molto gravi: è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Torregalli e si trova in prognosi riservata. I motivi dell'aggressione sono al vaglio degli investigatori. Anche l'aggressore ha riportato ferite, seppur lievi, e si trova nel medesimo pronto soccorso. Indagano i carabinieri.