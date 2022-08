Caccia, Empoli: al via la consegna dei tesserini venatori

A partire da martedì 9 agosto 2022, sarà possibile ritirare i nuovi tesserini venatori all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio, in Via Giuseppe del Papa, 41. Da lunedì 8 a sabato 27 agosto, la consegna si svolgerà dalle 15 alle 17 nei giorni di martedì e giovedì, mentre, da lunedì 29 agosto 2022, si svolgerà il lunedì, mercoledì e venerdì in orario 8-13.30, il martedì e giovedì con orario continuato 8-18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.

Per il rilascio del tesserino venatorio occorre essere in possesso del porto d'armi per uso caccia. La documentazione da presentare è la seguente: licenza di porto d'armi per uso caccia; allegato alla licenza di caccia, ovvero il tesserino giallo (chi utilizza la app Tesserino, ai sensi dell'articolo 61 della Legge regionale 3/94, deve comunque ritirare presso il Comune di residenza l'allegato giallo alla licenza di caccia a ogni rinnovo della stessa. Il Comune dovrà riportare sul nuovo allegato giallo le annotazioni riportate sul vecchio e ottemperare a quanto previsto dall'articolo 61 della legge regionale 3/94 per quanto di propria competenza. Non sarà necessario in questo caso recarsi annualmente in Comune per aggiornare l'allegato giallo); ricevuta di versamento della tassa regionale per l'esercizio venatorio; ricevuta di versamento della tassa concessione governativa.

La riconsegna del 'vecchio' tesserino venatorio può essere fatta al Comune di residenza all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il 31 agosto di ciascun anno.

Tutte le informazioni e il calendario venatorio sono disponibili cliccando su https://www.comune.empoli.fi.it/procedimento-tesserini-caccia-rilascio . E' inoltre possibile contattare l'Urp chiamando lo 0571 757999 o inviando una mail all'indirizzo urp@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa