Campionato italiano della Bugia, il programma della 46esima edizione

Sta per iniziare la 46esima edizione del Campionato italiano della Bugia che si terrà sabato 6 e domenica 7 agosto a Le Piastre, il paesino della montagna pistoiese che lo ospita dal 1966.

L’edizione 2022 sarà dedicata al cinema in omaggio all’ex Cinema Italia de Le Piastre, ormai di proprietà dell’Accademia della Bugia, i cui lavori per trasformarlo nel nuovissimo Spazio Bugia sono appena cominciati. Ecco il ricco programma bugiardo.

Sabato 6 agosto

La due giorni del Campionato inizierà alle 19.30 con la tradizionale cena bugiarda in piazza. Per partecipare occorre prenotare telefonando al 340 - 2740430 oppure al 347 – 0491782. Il costo è di 20 euro.

A seguire il Bugia show condotto da Ilaria Belli durante il quale saranno premiati i vincitori delle sezioni grafica internazionale, grafica italiana, letteraria e radiofonica. Il premiato con la laurea di bugiardo alla carriera sarà il novantenne Guido De Maria, l’autore di "Gulp fumetti in TV" che presiede la giuria che proprio sabato sera designerà il vincitore del nuovo concorso riservato alle strisce bugiarde che l’Accademia ha voluto dedicare ad un amico vero, venuto a mancare da poco, il disegnatore e critico di fumetti, il pistoiese Luca Boschi.

Domenica 7 agosto

Si inizia alle 16.30 con la tradizionale sezione verbale, che proclamerà il bambino e l'adulto più bugiardi d'Italia. L'ospite che riceverà la laurea di bugiardo ad honorem quest’anno è Enzo Iacchetti uno degli storici conduttori di Striscia la Notizia che, oltre a presiedere la giuria, si esibirà nella lectio magistralis che gli varrà la laurea di bugiardo ad honorem.

Domenica sarà consegnato anche il premio speciale alla generosità, intitolato ad Annalisa Mannelli, Accademica scomparsa poco più di un anno fa.

A seguire la cena bugiarda a prenotazione in piazza e per la prima volta lo spettacolo gratuito del mimo Jean Pierre Bianco, in arte Pass Pass.

L’appuntamento è al fresco de Le Piastre, come sempre ad ingresso libero. Per tutto il resto c’è www.labugia.it

Fonte: Accademia della Bugia