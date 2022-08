Un 40enne di origini romene è stato arrestato a Pisa. L'uomo è risultato destinatario del provvedimento di un ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Monza, per il quale deve espiare tre mesi di reclusione per il reato di furto aggravato. Identificato nel corso dei controlli dal personale della polizia, una volta accertata la vigenza del provvedimento giudiziale, il soggetto è stato portato in carcere.