Coprono la targa e passano sotto la porta telematica, scatta la denuncia

L’intervento ha preso il via da una segnalazione di un cittadino che la settimana scorsa si è presentato negli uffici della Zona Centrale a Firenze. L’uomo ha raccontato di aver assistito la mattina intorno alle 10 a un episodio di occultamento della targa di un furgone per passare impunemente sotto la porta telematica di via Alfieri. Una segnalazione circostanziata e suffragata anche da un video ripreso dal cittadino che viaggiava sulla pista ciclabile di piazza Donatello verso piazza Beccaria con una telecamera tipo body cam. Dalle immagini la Polizia Municipale ha ricostruito la vicenda: il furgone, un Daily Iveco si trovava sulla corsia di estrema destra del piazzale quando è stato avvicinato da una persona a piedi, in palese confidenza con gli occupanti del mezzo con cui si è messo a parlare. Quando il mezzo è ripartito entrando in via Alfieri, il cittadino sul monopattino ha visto (e la telecamera ha ripreso) la targa coperta con un telo che è stato tolto da uno dei passeggeri sceso non appena passata la porta telematica.

Il giorno successivo una pattuglia della Zona Centrale intorno alle 9.20 ha intercettato il furgone in via dei Pilastri e lo hanno fermato per un controllo. Gli agenti hanno riconosciuto il passeggero come colui che aveva rimosso la copertura della targa dopo l’accesso in ZTL. Inoltre è emerso che i tre non erano in regola con i contratti di lavoro per il servizio di consegna merci effettuato e per questo è scattata la segnalazione all’Ispettorato del Lavoro. I tre sono anche stati denunciati per truffa e occultamento della targa.