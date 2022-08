Furti in serie in luoghi poco illuminati, arrestato 20enne

Rapina violenta e scippi, un 20enne è finito in manette a Sesto Fiorentino. Il giovane è indagato per una serie di furti avvenuti tra gennaio e febbraio, tutti in luoghi poco illuminati e isolati.

Stando alla polizia, sono nove gli episodi: le vittime sarebbero state per lo più signore sole e, in alcuni casi, di età avanzata. L’autore di questi colpi, avvenuti anche in prossimità di parchi e sottopassi, sarebbe riuscito a portar via alle sue prede, in molti casi sorprese alle spalle, le borse con all’interno denaro, effetti personali e cellulari.

La catena dei delitti si sarebbe poi interrotta con una violenta rapina avvenuta il 3 febbraio: a farne le spese un’altra donna che, dopo essere stata spinta e gettata a terra, ha riportato la frattura di un braccio con una prognosi di 30 giorni. In quel caso il ladro ha perso il cellulare nelle vicinanze del furto, una 'dimenticanza' che è risultata cruciale nelle indagini. Il telefono era parte del bottino di un colpo del 22 gennaio, ma era stato utilizzato dal 20enne.

Gli agenti, inoltre, hanno sequestrato diversi smartphone e tablet di sospetta provenienza furtiva e per i quali sono in corso ulteriori accertamenti per risalire agli eventuali legittimi proprietari.