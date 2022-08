Incendio a Cecina, fiamme raggiungono ferrovia e un concessionario

Nel primo pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio di sterpaglie a Cecina, sulla via Aurelia Sud nella zona di Paduletto. Le fiamme alimentate dal vento si sono velocemente propagate arrivando ad interessare il sedime ferroviario e anche in prossimità di un concessionario, dove sono andate distrutte alcune auto.

Sul posto, dalle 14.30, stanno intervenendo i vigili del fuoco di Cecina e in supporto sono state inviate squadre dai distaccamenti di Piombino e dal comando di Grosseto, per un totale di 3 squadre oltre ai mezzi come le autobotti. Anche il personale Aib della Regione Toscana sta intervenendo con squadre a terra.

Attualmente si trova interrotta la circolazione sulla linea ferroviaria.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO