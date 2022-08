Incendio di sterpaglie, a fuoco anche due auto e alcune baracche con bottiglie di Gpl

I Vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti poco prima delle 17 con due squadre coadiuvate da due botti per un incendio sterpaglie in via Palasaccio. L'incendio ha coinvolto anche alcune baracche e due auto parcheggiate che sono andate distrutte dalle fiamme.

All'interno delle baracche sono state rinvenute 4 bottiglie di GPL che hanno reso complessa l'operazione di bonifica, con un mezzo d'opera del Gruppo Operativo Speciale per lo smassamento di alcune cataste di legno interessate dalle fiamme. Le cause sono ancora ignote è al vaglio del nucleo polizia giudiziaria dei vigili del fuoco.