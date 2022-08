Incendio in una ditta di Stabbia, coinvolti mezzi da lavoro

Dopo l’incendio di Bassa di questo pomeriggio (Qui la notizia) non molto lontano, sempre nel Comune di Cerreto Guidi, si è sviluppato un altro rogo. In serata le fiamme hanno coinvolto dei mezzi di una ditta situata tra Stabbia e Poggio Tempesti. Da quanto si apprende i mezzi coinvolti nell’incendio si trovavano in un garage esterno.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Empoli, di Castelfranco di Sotto e di Firenze Ovest.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO