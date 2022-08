La soddisfazione del CCN: "San Miniato di sera ha successo"

La presidente Edi Gori del Centro Commerciale Naturale di San Miniato si compiace del successo ottenuto dagli eventi del cartellone "San Miniato nel cuore della sera", culminato ieri con il concerto dei Classic Pop presso i Loggiati di San Domenico.

Lo spettacolo canoro, dal titolo "Gli intramontabili", ha visto un ricca partecipazione di pubblico richiamato sotto i Chiostri dai successi senza tempo della musica internazionale, magistralmente interpretati dal gruppo di Rita Lazzeri e presentati da uno strepitoso Alessandro Masti. Un ringraziamento anche all Amministrazione comunale e la Proloco per la presenza.

Il CCN ha offerto questo e tutti gli altri spettacoli per animare le serate di chiusura al traffico del centro storico e la cittadinanza ha dimostrato di apprezzare l'iniziativa con grande partecipazione.

Fonte: Ufficio stampa