Lavori per il ripristino del Torrente Vincio, investimento da 26mila euro

Interventi di manutenzione ordinaria per riportare in sicurezza il Torrente Vincio, in un tratto compreso tra i Comuni di Cerreto Guidi e Vinci. Circa 26mila euro sono stati investiti per ripristinare la funzionalità del torrente, grazie a una serie d’interventi puntuali effettuati dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno.

I lavori hanno permesso il ripristino della banchina in sinistra e destra idraulica del Torrente Vincio, nel tratto a monte del Ponte di Lazzeretto. Nello specifico sono state realizzate due scogliere in destra idraulica, nel tratto a monte del Ponte di Pomo, e una palificata in sinistra idraulica, nei pressi del Ponte di Lazzeretto.

«Questi interventi sono essenziali per la messa in sicurezza del torrente Vincio ma anche di tutto il territorio circostante e dei cittadini – affermano i sindaci di Vinci e Cerreto Guidi - : avere una cura costante della rete dei corsi d'acqua permette una maggior difesa nei confronti di eventuali eventi meteorologici futuri, sempre più estremi a causa dei cambiamenti climatici in atto. Ringrazio il Consorzio anche per aver garantito, durante i lavori, il rispetto della fauna e della flora del torrente».

«Gli interventi hanno permesso di consolidare la banchina del torrente Vincio, rendendolo più sicuro – spiega il presidente del Consorzio Basso Valdarno Maurizio Ventavoli -. Nel tratto interessato, oltre ai lavori di messa in sicurezza è stato effettuato un intervento di manutenzione gentile abbinando così alla gestione ottimale del torrente il rispetto della flora e dalla fauna che vivono sul corso d’acqua».

Fonte: Consorzio 4 Basso Valdarno