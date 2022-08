Nel pomeriggio di ieri, martedì 2 agosto, è stato denunciato a Pisa un 33enne di Calci. Il giovane è stato fermato dalla polizia in piazza Vittorio Emanuele; aveva precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e violazioni alla normativa sugli stupefacenti. Riluttante al controllo, ha offeso l'operato delle forze dell'ordine, pertanto è stato denunciato in stato di libertà per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.