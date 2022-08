Ospedale di Empoli, Lega: "Area rossa satura e personale stremato. Situazione inaccettabile"

In questi giorni sta continuando la situazione di emergenza del Pronto Soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove "l’area rossa" è satura ed il personale medico è stremato. Ancora una volta come Lega interveniamo su questo tema di sanità, comprendendo i malumori dei sindacati degli operatori sanitari ed i disagi degli utenti del Pronto Soccorso: la gestione sanitaria dell'ospedale di Empoli purtroppo è carente.

Il responsabile dei numerosi tagli alla sanità è ovviamente il Partito Democratico, che governa la nostra Regione. Ovviamente ci aspetteremmo che anche l'amministrazione comunale si facesse sentire maggiormente nelle sedi opportune per intervenire su questa situazione disastrosa.

Noi come Lega continueremo a portare le istanze dei cittadini e degli addetti ospedalieri ad ogni livello, sia nell’ambito locale sia in quello regionale, ma anche in quello nazionale. Speriamo che il nostro fare da pungolo porti a qualche risultato concreto e rimarremo comunque in contatto anche con i sindacati di categoria, monitorando la situazione e supportandoli in questa situazione difficile.

Andrea Picchielli

Capogruppo Lega Salvini Empoli