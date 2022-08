Prima infanzia, a Empoli approvata la Carta dei servizi educativi

Un documento che vuole essere una finestra aperta sull'offerta educativa promossa dal Comune di Empoli e sul funzionamento del sistema integrato, raccontandone anche il progetto pedagogico ed educativo, gli aspetti organizzativi e gestionali e molto altro ancora. Tutto questo è la Carta dei servizi educativi per la prima infanzia e orientamenti per i servizi educativi del sistema integrato 0-3, approvata all'unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 2 agosto 2022.

Come si legge proprio nei primi capitoli della Carta, questo documento rappresenta un patto che ha per oggetto la qualità e i diritti che i soggetti che erogano i servizi si impegnano a garantire ai loro utenti, divenendo quindi anche una sorta di guida contenente le opportunità che i servizi offrono alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie. Un progetto, come spiegato da Elisa Bertelli, responsabile dei servizi educativi e coordinatrice pedagogica, nato anche con l'intento di "valorizzare il sistema integrato dei servizi educativi pubblici e privati presenti sul territorio comunale, un sistema complesso orientato alla cura e all'educazione, costruito nel tempo e cresciuto sia nella quantità che nella qualità dell’offerta".

Il Comune, con questa Carta, dichiara in modo trasparente il proprio impegno nel promuovere e garantire la qualità dell’offerta educativa e il buon funzionamento del sistema integrato, partendo dalla convinzione che ogni servizio educativo è una piccola comunità caratterizzata da un ampio sistema di relazioni e che il contributo e l'apporto di ogni protagonista del sistema, dai bambini alle famiglie, dal personale educativo a quello ausiliario, da chi si occupa dei pasti al coordinatore pedagogico fino ad arrivare agli amministratori e ai gestori, è determinante nel garantire la qualità dell'esperienza educativa e nel migliorarla.

La sindaca di Empoli Brenda Barnini sottolinea con soddisfazione che si tratta di un passaggio per l'amministrazione importante e molto significativo.