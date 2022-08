'Instrada', Santa Croce si scalda per settembre: giochi, musica e altro

Un inizio di settembre scoppiettante come non mai. Scalda i motori Santa Croce, con lo sguardo rivolto ad una raccolta di eventi in programma da mercoledì 7 settembre fino a sabato 10, all'insegna della musica, degli spettacoli per bambini, dello street food, del mercatino e tante altre sorprese. In anteprima, saranno due gli eventi principali, che alimenteranno un vero e proprio cartellone: “Santa Croce in Piazza”, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Santa Croce sull'Arno con il patrocinio del Comune di Santa Croce sull’Arno, e “INSTRADA” iniziativa organizzata dal Comune di Santa Croce sull’Arno e interamente dedicata ai bambini.

“INSTRADA” sarà una vera e propria rassegna di teatro e giochi di strada, con le principali vie del centro storico elette teatro naturale di giochi di magia, spettacoli di burattini e marionette, giochi in legno e quant'altro. Il recupero delle antiche tradizioni popolari del gioco, in una atmosfera magica e sospesa, per vivere gli spazi urbani in modo diverso e originale, all'insegna del gioco intelligente e partecipato – questo lo spirito della manifestazione. Capiterà di incontrare un Pinocchio quanto mai particolare e originalissimo, piuttosto che le buffonerie dell'Horror Puppet Show, buffi artisti, maghi strampalati e impertinenti, aviatori trasformisti e una miriade di giochi.

Altrettanto ricco il programma di “Santa Croce in Piazza”, all'insegna della musica e del buon cibo, grazie allo street food di qualità che farà da cornice ai tantissimi eventi musicali e non solo. Per restare a qualche anteprima, musica anni '70-80 con la popolarissima Radio Mitology, il rock con Dollaro Dj, e il succedersi di una serie di tribute band da Elvis Presley fino a Vasco Rossi, con una intera serata dedicata ai 60 anni della squadra di pallavolo dei Lupi di Santa Croce.

L'Amministrazione Comunale dichiara la propria soddisfazione nel vedere un cartellone così ricco e vario, costruito in prima persona insieme a chi il centro storico lo anima tutti i giorni con il proprio lavoro. La scelta di dedicare una iniziativa completamente rivolta al pubblico delle famiglie, con spettacoli e giochi di qualità curati da Terzostudio, ricade ancora una volta nell'impianto di una politica da sempre attenta alle bambine e ai bambini. INSTRADA sarà una due giorni di occasioni per divertirsi insieme nella cornice del nostro centro storico.

“Santa Croce sull’Arno torna a vivere uno dei suoi eventi più suggestivi, atteso e preparato con grande entusiasmo dai commercianti del centro storico, con un cartellone ricco di appuntamenti e in grado di far divertire grandi e piccoli, grazie alla perfetta sinergia tra comune di Santa Croce, Ccn e Confcommercio” afferma il direttore di Confcommercio

Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “È grazie a iniziative come questa che si promuove il territorio e si creano importanti occasioni di rilancio per le attività commerciali e i pubblici esercizi”.

“Quello di Santa Croce in Piazza è davvero un grande ritorno, pieno di attrazioni per un pubblico di tutte le età ed eccezionali occasioni di shopping con i negozi del centro aperti fino a mezzanotte dove sarà possibile trovare promozioni, novità e offerte speciali” spiega la presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Croce sull'Arno Laura Bilanceri.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno