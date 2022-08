Scuola di Marti, approvato progetto esecutivo per la ristrutturazione

In data 28/07/2022, con determina dirigenziale Det n. 323 /2022 a firma del responsabile del Settore IV Lavori pubblici, patrimonio e protezione civile del Comune di Montopoli, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo Studio Tecno Srl incaricato inerente i lavori di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI.

Tale approvazione avviene nel pieno rispetto delle scadenze dettate da parte di Regione Toscana nel provvedimento di assegnazione del contributo per interventi urgenti ed indifferibili in edilizia scolastica e conclude la fase progettuale avviata con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui alla DGC 91 del 14/06/2022 e successiva approvazione del progetto definitivo di cui alla DGC n. 107 del 01/07/2022.

«Ringraziamo l’ufficio ed il suo responsabile Arch. Ilaria Bellini per il prezioso lavoro svolto e le famiglie per la pazienza di questi mesi – dichiarano il Sindaco Giovanni Capecchi e l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Varallo – per la nostra Amministrazione, la scuola di Marti rappresenta un presidio scolastico fondamentale sul territorio. Vogliamo che le studentesse e gli studenti della frazione possano presto tornare a vivere la loro scuola»

Il progetto approvato – già presentato alla Consulta di Frazione - prevede una spesa complessiva pari a Euro 1.661.110,00 la cui copertura finanziaria in parte è finanziata da un contributo regionale ed in parte da un mutuo contratto dal Comune. Al fine di accelerare l'esecuzione dei lavori e la ripresa del regolare svolgimento delle attività didattiche della scuola primaria di Marti, il progetto è stato articolato in due lotti funzionali. Nel mese di settembre, verrà pubblicata la gara d'appalto per individuazione dell'operatore o degli operatori economici a cui affidare i lavori di ristrutturazione. I lavori produrranno anche un ampliamento degli spazi a disposizione della scuola e degli studenti.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno