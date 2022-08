Verde a Montespertoli, approvati tre odg della maggioranza

Il Partito democratico e il gruppo vivo Montespertoli, che rappresentano la maggioranza il consiglio, hanno posto al centro dell’agenda i temi legati all’ambiente con tre ordini del giorno e una mozione. La mozione riguarda la valorizzazione e cura del verde pubblico e privato, con un percorso di adozione di un regolamento del verde pubblico e privato e con una immediata linea d’indirizzo agli uffici per la piantumazione di nuovi alberi ad alto fusto nei nuovi interventi di urbanizzazione. Il primo ordine del giorno riguarda l’avvio di una processo di valutazione per la creazione sul territorio di una Comunità energetica, che rappresentano modello innovativo per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, il secondo ordine del giorno riguarda l’avvio di una valutazione insieme ai gestori di servizi ambientali, in questo caso Alia e l’Ato Toscana Centro, del passaggio ad una tariffa corrispettiva, quindi calcolata sui consumi effettivi, rispetto all’attuale tipologia che invece si calcola solo sui metri quadri dell’abitazione ed il numero di abitanti. Questo processo permetterebbe a Montespertoli di incentivare ancora di più la minor produzione di rifiuti e la sua qualità di differenziazione che si attesta comunque già intorno all’80%.

Il terzo ordine del giorno riguarda la creazione di bacini di recupero dell’acqua ad uso civile ed agricolo per contrastare la crisi idrica, sollecitando quindi l’Unione dei Comuni ed il Consilio Regionale per interventi rapidi e rilevanti per salvaguardare uno dei nostri beni più preziosi: l’acqua. Tutte le proposte sono state votate all’unanimità dal consiglio comunale.

«Due anni di pandemia hanno rischiato di distrarre tutti quanti dalla sfida più importante di questo secolo, ovvero il cambiamento climatico, questa estate torrida e connotata da una drammatica siccità ci ha ricordato di come il tempo sia ormai scaduto e che le iniziative debbano essere rapide e rilevanti. Il Comune di Montespertoli- dichiara Giacomo Giusti, consigliere comunale e segretario del Pd locale-è sempre stato particolarmente attento ai temi ambientali, lo dimostrano le numerose azioni intraprese negli anni, a partire dal porta a porta, fino al recente “Comune amico degli alberi” e molte altre iniziative, ma credo sia importante continuare a dettare l’agenda sul tema e questo ultimo Consiglio comunale è stato ricco di iniziative, proposte dalla maggioranza, volte proprio a sostenere ed accelerare il lavoro di contrasto all’emergenza climatica, di cura dell’ambiente e di educazione civica».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa