Aperta tutto agosto la biblioteca a Pontedera

Nessuna pausa estiva e apertura per tutto il mese di Agosto. La Biblioteca Gronchi resterà operativa tutti i giorni ad eccezione di sabato 13 ( chiusura per tutto il giorno a ridosso del Ponte di Ferragosto ), mentre per sabato 6, 20 e 27 l'orario di fruizione sarà limitato al mattino.

Per tutto il resto del periodo si segue l'orario normale, dalle 9 alle 19, con la possibilità di avere accesso a tutti i servizi di prestito, consultazione, sale lettura e tanto altro. "La Gronchi conferma il suo ruolo di biblioteca dei ragazzi e delle famiglie - dice l'assessore comunale alle politiche educative Francesco Mori - con la struttura aperta per tutto il mese e ampia opportunità di accedere alle offerte culturali presenti".

Tra l'altro, proprio nei giorni scorsi, è stato sottoscritto il Patto Locale per la Lettura tra il Comune di Pontedera, attraverso la sua biblioteca "Giovanni Gronchi" e una serie di soggetti, pubblici e privati, allo scopo di condividere uno "Strumento di sviluppo della persona e della società, chiave di accesso alla conoscenza".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa