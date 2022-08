Biblioteca comunale di Empoli, chiusura estiva dall'8 al 20 agosto 2022

La biblioteca comunale "Renato Fucini" sarà chiusa al pubblico dall'8 al 20 agosto 2022. Le attività, nelle sale della struttura di via dei Neri, riprenderanno a partire da martedì 23 agosto secondo l'orario estivo: porte aperte, fino al 31 agosto, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Dall'8 al 20 agosto resterà chiusa la Sezione Ragazzi della biblioteca: in quei giorni saranno sospese anche le attività al Parco di Serravalle e nei giardini pubblici della città. Le attività della Sezione Ragazzi riprenderanno poi secondo l'orario estivo, lunedì 22 agosto 2022, con i laboratori al Parco di Serravalle (ore 17.30). L'orario osservato fino al 31 agosto sarà il seguente: nella sede in via dei Neri, porte aperte martedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 13.30 e sabato dalle 8.30 alle 13.30, il lunedì e il giovedì appuntamento al Parco di Serravalle dalle 16.30 con il punto prestito, tante proposte di lettura per bambini, ragazzi e adulti e tante iniziative.

E' chiuso invece per pausa estiva, fino al 31 agosto, il punto prestito alla Casa della Memoria di Santa Maria.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa