Botteghe storiche, riaperte le adesioni a Bagno a Ripoli

Almeno 40 anni di vita, radici ben salde nel quartiere in cui si è nati. Sono i requisiti principali per candidarsi a diventare una bottega storica, un negozio o un’attività economica della tradizione a tutti gli effetti. A Bagno a Ripoli al momento se ne contano una cinquantina: alimentari tramandati di nonni in nipoti, tappezzerie, fioristi, artigiani e molte altre. Ma le iscrizioni si sono appena riaperte e l’Albo delle botteghe storiche è pronto ad accogliere le attività che hanno maturato la giusta anzianità per aderire. Per farsi avanti c’è tempo fino a venerdì 30 settembre. Le domande dovranno essere inviate via Pec all’indirizzo comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it. Tutte le info e la modulistica necessaria sulla home page della rete civica: www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Le botteghe che aderiranno all’Albo avranno diritto ad una serie di agevolazioni economiche e di iniziative promozionali messe in campo dal Comune. "Sconti" sulla parte variabile della Tari, sulle tariffe di Tosap e l’imposta sulla pubblicità. Si aggiungono semplificazioni procedurali, riduzioni o esenzioni dal pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo, facilitazioni per il restauro o l’installazione di elementi di arredo urbano e di segnaletica pubblicitaria, nonché interventi di segnaletica, transito e sosta veicolare in prossimità di alcuni esercizi per facilitarne l’accesso da parte del pubblico. Oltre all’installazione di una speciale segnaletica in terracotta donata dal Comune, biglietto da visita e segno di riconoscimento delle botteghe storiche (foto in allegato).

Il sindaco e l’assessora allo sviluppo economico spiegano che l’Albo, che viene aggiornato annualmente, è stato creato per tutelare e valorizzare quelle attività commerciali ed economiche della tradizione che grazie alla loro longevità e al radicamento sul territorio sono oramai un pezzo di identità collettiva e un fondamentale presidio di socialità, oltre che un motore di sviluppo locale.

Possono partecipare esercizi appartenenti ai settori più disparati: attività artigianali, alberghiere e pubblici esercizi che svolgono attività di rilevante valore artistico, storico, ambientale e documentario al fine di valorizzare, tutelare e sostenere l'immagine tradizionale del Comune e le attività che riescono a sostenerla.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa