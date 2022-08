Calici di Stelle a Montespertoli, brindisi nella notte di San Lorenzo

Centro per la Cultura della Vite e del Vino "I Lecci"

Mercoledì 10 agosto, per la notte di San Lorenzo a Montespertoli, si brinda alle stelle cadenti esprimendo il desiderio con un calice di buon vino. Torna l'appuntamento annuale di Calici di Stelle che quest'anno si svolgerà al Centro per la Cultura della Vite e del Vino "I Lecci".

L'evento, organizzato dal Comune di Montespertoli in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città del Vino e con la Federazione Strade del Vino, dell'olio e dei sapori presenta un ricco e gustoso menù accompagnato da prodotti di eccellenza e dai migliori vini di Montespertoli. Si consiglia la prenotazione della cena entro il 7 agosto, al numero: 3896643694 anche via WhatsApp.

Il menù della serata prevede antipasti con pappa al pomodoro, panzanella, bruschette condito con Olio Evo di Montespertoli. Proseguendo con pasta fredda, porchetta e pani ai Grani Antichi di Montespertoli, naturalmente tutto accompagnato dai vini del territorio. 20 euro per gli adulti e 12 per i bambini dai 12 anni.

L'evento sarà a partire dalle ore 19.00 e fino alle ore 1.00 in via Lucardese 74, per informazioni: lorenzoverdiani.lv@gmail.com oppure chiamando il numero: 3896643694

Fonte: Comune di Montespertoli