Cimitero di via Val d'Orme, c'è il progetto definitivo da oltre 1,6 milioni di euro

Approvato il progetto definitivo, a cura dell'ufficio Tecnico comunale, relativo alla costruzione del secondo lotto di nuovi loculi nel cimitero di Sant'Andrea in via Val d'Orme. Il valore del progetto, che ha avuto il via libera della giunta, ammonta a 1.670.000 euro.

L'amministrazione ha fra i suoi obiettivi l'ampliamento del cimitero comunale del capoluogo con la realizzazione di nuovi spazi da mettere a disposizione della comunità per la tumulazione dei defunti. L'attuale struttura, infatti, dispone di un numero di loculi liberi troppo esiguo, da qui l'esigenza di procedere con le fasi attuative dell'intervento. L'ufficio Tecnico comunale è stato quindi incaricato di trovare una soluzione progettuale per la costruzione del secondo lotto dell'edificio centrale, in continuità e a completamento di quello realizzato con il primo stralcio di lavori. Entrando nel dettaglio, la nuova costruzione si svilupperà su piano terra, primo e secondo piano, collegati direttamente con quelli dell'edificio del primo lotto e serviti da un nuovo gruppo scale, oltre che dall’ascensore esistente realizzato con il primo lotto, che consente il superamento delle barriere architettoniche e la piena accessibilità dei percorsi. I nuovi loculi saranno suddivisi in tre cappelle per ognuno dei tre piani, per la realizzazione di 684 loculi.

Il nuovo edificio sarà architettonicamente coerente con quello esistente, con finiture in travertino e cotto, e sarà integrato con un impianto fotovoltaico in copertura per l'alimentazione elettrica del complesso. Il progetto, che prevede anche l'allestimento di nuovi locali di deposito nelle strutture esistenti, ha già ottenuto il necessario parere igienico-sanitario favorevole.

Il progetto esecutivo è in fase di redazione e completamento a cura dell'ufficio Tecnico ed è prevista la sua approvazione a ottobre prossimo, con avvio della gara previsto entro il 2022.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa