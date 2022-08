Dosi di cocaina nascoste nel parco, arrestato 24enne

Un deposito di cocaina a cielo aperto nel parco di Querceto a Sesto Fiorentino. Questa è stata la scoperta della polizia, che ha portato all'arresto di un 24enne di origini marocchine. L'accusa è di spaccio e detenzione di droga.

Gli agenti sono intervenuti su segnalazione dei cittadini e hanno scoperto dosi di cocaina preconfezionate nascoste tra la vegetazione del parco. Alle 15.30 di mercoledì 3 agosto la polizia ha sorpreso e fermato il sospetto, che aveva appena venduto una dose a 40 euro a un automobilista nella vicina via Napoli.

Ricostruito l’episodio, i poliziotti di Sesto Fiorentino hanno poi scandagliato il parco, trovando 8 dosi di cocaina ben nascoste in mezzo alla vegetazione. L’arrestato aveva addosso oltre 2.000 euro in contanti, denaro che gli investigatori non escludono possa essere provento dell’illecita attività di spaccio.