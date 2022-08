Dalla Regione oltre 10mila euro per il Parco Colori della Memoria di Vicopisano

Il Parco Colori della Memoria di San Giovanni alla Vena, nei pressi del campo sportivo comunale Bitossi-Ghezzani, è tra i 54 progetti ammessi al finanziamento del Consiglio Regionale della Toscana, nell'ambito del bando a sostegno di iniziative di promozione culturale e sociale rivolte alle nuove generazioni (progetto Ri-Generazione).

"Siamo davvero soddisfatti di questo risultato - intervengono il sindaco Matteo Ferrucci e l'assessora al Turismo, Fabiola Franchi - si tratta di un finanziamento di 10.693,93 euro che ci permetterà di migliorare il Parco, inaugurato il 15 luglio scorso e dedicato ai nostri concittadini e alle nostre concittadine scomparsi a causa del Covid-19. Insieme all'assessore alle Politiche Giovanili, Juri Filippi, che ha curato la parte della piantumazione degli alberi, lo dicemmo anche durante la presentazione del Parco - continuano Ferrucci e Franchi - il cui muro è stato impreziosito da 22 murales, dipinti abilmente da artisti, locali e non, con significati e ispirazioni tutti da approfondire e disponibili sul nostro sito www.comune.vicopisano.pi.it. Vogliamo che questo luogo sia sempre più vivo e vissuto, perciò lo renderemo più accogliente, con panchine e altri arredi pubblici, e siamo intenzionati anche a illuminarlo di sera, per valorizzare sia l'arte che la natura di un Parco tanto importante per la nostra comunità".

Nella targa in cui viene spiegato il significato di questo posto così speciale c'è anche un QR che rimanda alla pagina del sito del Comune in cui, oltre a tutti i nomi degli artisti e al perché del Parco, sono riportate anche le descrizioni, murale per murale, di chi lo ha realizzato. Vale la pena approfondire e, soprattutto, visitarlo. Grazie anche a questo contributo del Consiglio Regionale della Toscana e agli alberi, che con il tempo cresceranno e consolideranno le loro radici - come i sentimenti per le persone che se ne sono andate, ma sono ancora parte di noi - diventerà un posto, di memorie e ricordi, sempre più bello oltreché una galleria d'arte a cielo aperto.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa