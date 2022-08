Due nuovi Tomografi Computerizzati per l’Aou Senese

Due nuovi tomografi computerizzati per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, dal valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro. L’investimento sarà sostenuto per 2/3 dal contributo del PNRR e per 1/3 da risorse aziendali, in accordo con la delibera regionale con oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 – approvazione degli interventi programmati e assegnazione delle relative risorse”, con la quale si identificano le tecnologie ammesse a finanziamento per la sostituzione di apparecchiature in dotazione ritenute ormai obsolete per età anagrafica, messe in servizio da più di 10 anni e si assegnano alle singole aziende le relative risorse finanziarie. I due nuovi Tomografi Computerizzati (TC), andranno in dotazione alla Diagnostica in Emergenza Urgenza e alla Neuroimmagini.

«Proseguiamo gli investimenti – dichiara il professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese – per ammodernare a livello tecnologico il nostro ospedale. Anche in questo caso abbiamo utilizzato per l’acquisto delle due nuove TC il contributo del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una risorsa importante in questa fase anche in ambito sanitario, con il fondamentale supporto arrivato dalla delibera della Giunta regionale, che ringrazio per il sostegno. Potenziamo quindi due ambiti di diagnosi, quella relativa all’emergenza urgenza che afferisce all’attività della Diagnostica in Emergenza Urgenza e che svolge la propria attività in collaborazione con il Pronto Soccorso, e quella relativa all’attività programmata della Neuroimmagini».

Fonte: AOU Siena