Fermato in bici, sotto il sellino cocaina e hashish. Tenta la fuga e aggredisce i carabinieri

Nel corso della notte di ieri, i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un soggetto di nazionalità tunisina, classe ’93.

Lungo via del Bisarno, i militari hanncontrllato l'uomo, che era a bordo di una bicicletta. Nel corso degli accertamenti i militari hanno notato che da sotto il sellino della bicicletta sporgeva una busta in plastica e hanno approfondito i controlli: sono stati ritrovati 9 involucri contenenti cocaina dal peso complessivo di circa 6 grammi, e 1 involucro di hashish da meno di 1 grammo.

Dopo il rinvenimento dello stupefacente l’uomo ha tentato più volte di darsi alla fuga anche colpendo i carabinieri con spinte e calci, motivo per cui è stato immediatamente condotto presso la Stazione di Firenze Ricorboli.

All’esito degli accertamenti sul suo conto veniva dichiarato in stato di arresto e condotto immediatamente in Tribunale dove, all’esito dell’udienza, l’arresto veniva convalidato e gli veniva applicata la misura del divieto di dimora nel Comune di Firenze.