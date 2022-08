Furti e disordini, chiuso noto locale di Torre del Lago

La questura di Lucca ha chiuso per cinque giorni un noto locale sulla riviera di Torre del Lago (Viareggio). La discoteca si è vista sospendere temporaneamente la licenza per furti e disordini avvenuti negli ultimi giorni.

La polizia in una nota ha sottolineato la "crescita esponenziale di gravi fatti delittuosi (violenze sessuali, rapine, furti ) che hanno avuto come scenario il predetto pubblico esercizio e le aree prospicenti".

L'ultimo fatto è del 31 luglio quando carabinieri e ambulanza sono stati chiamati per soccorrere una ragazza. I mezzi hanno proceduto a passo d'uomo a causa delle numerose persone su viale Europa che bloccavano la strada. Infine un soggetto, in stato di alterazione, si è seduto sull'auto della polizia mentre altri hanno lanciato bevande contro i veicoli. Un membro dei sanitari si è visto anche portar via il cellulare.