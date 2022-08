Incendio in un'azienda tessile: tre persone intossicate

I vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti questa mattina alle 8:30 circa in via del Malfante, zona San giusto, per un incendio che si è sviluppato all’interno di una ditta tessile. Ad andare a fuoco è stato un macchinario per la cardatura ed i residui di prodotto all’interno dello stesso. Sul posto 4 mezzi e 11 operatori.

Nell'incendio sono rimasti coinvolti 3 dipendenti della ditta che, leggermente intossicati, sono stati trasportati all’ospedale santo Stefano per accertamenti dalle ambulanze del 118. Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte dell’ufficio di polizia giudiziaria di questo comando Sul posto presente anche la Polizia di Stato.