Lavori a Cascina in piazza Caduti nei Lager Nazisti

Partiranno a settembre i lavori di riqualificazione dell’intera piazza Caduti nei Lager Nazisti a Casciavola, già oggetto di alcuni interventi nei mesi scorsi. “Ad inizio anno – sottolinea il vicesindaco Cristiano Masi, con delega ai lavori pubblici –, a seguito di molte segnalazioni e lamentele, nonché di problematiche causate dalla presenza di alberi di pino presenti sulla piazza, dopo opportune valutazioni tecniche sono stati effettuati interventi di riqualificazione arborea dell’area in questione. Oltre all’abbattimento dei pini, sono state effettuate la pulizia dell’intera superficie della piazza, quella della fontana posta al centro della piazza (precedentemente riempita con terreno sciolto, pietrame e rifiuti vari), c’è stata la potatura della siepe e infine abbiamo messo a dimora un numero di piante superiore a quelle rimosse”.

E proprio durante questi interventi è emerso un quadro complessivo ben peggiore del previsto. “I lavori sopra menzionati hanno infatti rivelato uno stato di degrado abbastanza importante della superficie calpestabile/pedonale della piazza, dovuta all’occultamento della stessa da parte degli aghi di pino – aggiunge Masi –. Gli uffici tecnici hanno quindi attivato l’iter che ha portato all’affidamento in appalto di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria. I lavori sono stati messi a gara il 12 luglio e sono già stati affidati per il ripristino dei vialetti e dell’impianto della fontana. Saranno poi demoliti e rifatti i cordonati di contenimento delle aiuole e raccordata la piazza con la viabilità in essere, in modo da rendere davvero pienamente fruibile l’area alla cittadinanza”.

I pini, che erano presenti sulla piazza, avevano divelto e sconnesso l’area calpestabile e le aiuole. Attualmente l’area non è agibile proprio perché i vialetti pedonali sono stati compromessi dalle radici dei pini. Con l’intervento previsto, dunque, si provvederà alla messa in sicurezza e alla riqualificazione del decoro della piazza. Oltre alla rimozione del vecchio asfalto dei vialetti, sarà sostituito il terreno vegetale delle aiuole con altro idoneo per la semina dell’erba. Previsto anche la riqualificazione dell’illuminazione pubblica di tutta la piazza.

Fonte: Comune di Cascina