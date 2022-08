Manutenzioni, lavori in scuole, cimiteri e palazzetto dello sport: interventi a Empoli per 100mila euro

Continuano le manutenzioni ordinarie e straordinarie nelle strutture comunali in particolare, in queste settimane, nelle scuole, nei cimiteri di Pontorme e di Sant'Andrea e al palazzetto dello sport PalAramini: complessivamente si tratta di interventi per oltre 100mila euro.

Per quanto riguarda gli edifici scolastici, è stato approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo relativo alle opere di completamento e finitura per l'adeguamento alla normativa antincendio della primaria Leonardo da Vinci, che si trova al civico 18 dell'omonima strada. Dai sopralluoghi e dai rilievi effettuati sono stati individuati gli interventi necessari, interventi che, per non interrompere le attività che si svolgono nella struttura, saranno eseguiti nel corso dei mesi estivi. Complessivamente il progetto esecutivo, realizzato dall'ingegnere al quale è stato affidato l'incarico del servizio di progettazione strutturale e direzione dei lavori nel giugno 2021, prevede un quadro economico di 64.600 euro.

E' di poco inferiore a 50mila euro invece il quadro di lavori che interessa impianto sportivo e cimiteri. Gli interventi sono stati aggiudicati per un importo complessivo di poco superiore a 48mila euro. L'affidamento dei lavori è stato necessario alla luce del fatto che il palazzetto dello sport, che si trova in via delle Olimpiadi, necessita di alcuni lavori di manutenzione nei locali destinati a spogliatoi e in alcuni corridoi: sono necessari interventi per il recupero del decoro e della salubrità degli ambienti.

Nel cimitero di Pontorme, sarà eseguito il ripristino di intonaco e di verniciatura di alcune parti delle cappelle cimiteriali, in particolare lato via di Cortenuova, oltre alla riparazione di un cancello, mentre nel cimitero di Sant'Andrea saranno completate alcune opere di finitura sul lato interno del muro di recinzione che accoglie l’ingresso principale su via Val d’Orme.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa