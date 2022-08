Mensa popolare ed Emporio Solidale: continuano anche in estate le attività al Centro Emmaus

Proseguono anche nel mese di Agosto i servizi del Centro Emmaus della Misericordia di Empoli, rivolti alle persone che si trovano in situazione di difficoltà.

La Mensa Popolare in Via XI Febbraio 13 proseguirà con la consegna dei pasti, mettendo a disposizione dell'utenza, come di consueto, i servizi igienici con docce e il servizio di lavaggio, asciugatura e stiratura degli indumenti. Aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00, la mensa resterà chiusa soltanto Lunedì 15 Agosto, così come l'Emporio Solidale, che si trova alla porta accanto, al numero civico 15. Presso l'Emporio è possibile fare la spesa, senza pagare, utilizzando un'apposita tessera, ed approvvigionarsi di generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e per la casa. Ad esclusione di Ferragosto, l'Emporio sarà regolarmente aperto dal lunedì al sabato con i seguenti orari: Lunedì e Mercoledì 8.30 / 11.30 - 15.00 / 18.00; Martedì e Venerdì 8.30 / 11.30; Giovedì 15.00 / 18.00; Sabato 9.00 / 11.30.

La Casa Albergo in Via Giacomo Puccini 29, che ha la possibilità di accogliere per il pernottamento fino a 24 persone, con accesso dalle ore 20.00, resterà aperta tutto il mese.

I servizi offerti dalla Misericordia garantiscono a tutte le persone che hanno necessità di trovare aiuto in qualsiasi momento dell'anno. Questo è possibile grazie all'impegno dei volontari dell'associazione, che garantiscono il proseguimento senza sosta di importanti e fondamentali azioni a sostegno del prossimo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa